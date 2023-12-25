Стилисты для нового номера Glamour подобрали для актрисы денимовые образы. В 2023 году наряды из денима были очень популярными и не будут терять своей актуальности в новом сезоне.

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Образы Сидни Свини наполнены женственными элементами гардероба, подчеркивающими ее изящную фигуру. Джинсовые вещи выглядят роскошно и эффектно, а Сидни на своем примере показывает, как создать взрывные образы.

Для британского глянца звезда сериала "Эйфория" выбрала полностью джинсовый стиль, состоявший из топа без косточек в сочетании с джинсовой юбкой уникальной структуры. Что действительно придало образу изюминки – это джинсовая куртка с габаритной аппликацией. Ее светловолосые волосы и голубые глаза прекрасно дополняли эту денимовую эстетику.

В 26 лет Сидни Свиньи стала настоящей звездой. Она не только часто приглашенная гостья для многих мировых глянцев, но и красуется на красных дорожках, светских вечеринках и других важных мероприятиях.

Она имеет свою продюсерскую компанию, контракты с модными брендами, собственную коллекцию купальников и главную роль в последнем музыкальном клипе The Rolling Stones. Девушка также снялась в фильме "Кто угодно, кроме тебя", в котором сыграла главную роль.

Новая фотосессия девушки для британского глянца Glamour лишь подогревает интерес читателей к ее персоне.



Сидни Свиньи снялась для глянца / Фото Glamour



Сидни Свиньи снялась для глянца / Фото Glamour



Сидни Свиньи снялась для глянца / Фото Glamour



Сидни Свиньи снялась для глянца / Фото Glamour



Сидни Свиньи снялась для глянца / Фото Glamour