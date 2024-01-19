Нещодавно улюблениця багатьох глядачів поділилася новими світлинами. Ольга Фреймут зробила у Лондоні нову фотосесію в елегантному вбранні, яке вона так любить.

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Знаменитість позувала перед камерою у бежевій шифоновій сукні з об’ємними рукавами-рюшами. Плаття оздоблене вирізом в зоні декольте, втім Фреймут прикрила його руками.

До свого образу телеведуча підібрала довгі звисаючі сережки з каплевидними білими камінцями. Аутфіт вона довершила розпущеним волоссям, яке вклала у кучері.

До публікації Ольга Фреймут додала цікаву історію, яка трапилася з нею одній із кав’ярень.

Сьогодні переступила поріг кавʼярні, а мені вже дають каву. Саме таку, як я люблю. І гроші не беруть. Ні-ні, не зі жалості... просто так мені повідомляють щось незвичайне. І я радію тому, що хтось чужий та далекий дає знати, що любить: таку чужу і далеку. Посмішки і турбота випадкових людей, залежна від цього,

– написала знаменитість.

І хоч зірка "Ревізора" оселилася з дітьми у Великій Британії, прихильники з України, вочевидь, скучають за нею та радо пишуть їй приємні слова в коментарях:

"Олю, й надалі продовжую захоплюватися Вашою красою та витонченістю";

"Яка Ви неймовірно жіночна, витончена, красива";

"Ви як завжди, красуня!";

"Неймовірна красою душі".

Світлини для Ольги Фреймут робила фотографиня Марія Гарлей. На її особистій сторінці в інстаграмі є кілька нових кадрів телеведучої у білосніжній сукні та зі зібраним волоссям.