Шведская модель Эльза Госк обожает красиво одеваться. Она постоянно демонстрирует на себе последние новинки и показывает, какие вещи и цвета хорошо соединяются между собой.

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Образ Эльзы Госк

35-летняя манекенщица, которая уже много лет живет в США, решила показать модный образ, который будет популярен уже этой весной. Эльза составила образ на основе микрокоротких шорт на высокой посадке черного цвета с белой футболкой.

Сверху она надела тренч размера оверсайза из латекса темно-коричневого цвета. К верхней одежде блондинка подобрала кожаные красные перчатки, которые дополнила сумка красного цвета Hermes Kelly mini.

Но главной фишкой Эльзы Госк была ее обувь. Модель надела красные туфли на платформе. Именно такая обувь будет модной весной 2024 года. Туфли-лодочки и обувь на каблуке Мэри Джейн останутся актуальными, но именно такая модель туфель будет самой популярной.



Эльза Госк показала модный образ / Фото с инстаграмма модели



Эльза Госк показала модный образ / Фото с инстаграмма модели

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