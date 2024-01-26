Семейство светских львиц Кардашян-Дженнер не пропустило такого громкого события как Неделя моды в Париже. Сестры появлялись на многих кутюрных показах в эффектных образах. И на шоу Maison Margiela они пришли сразу втроем: Ким Кардашян, Кайли Дженнер и их мать Крис Дженнер.

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В чем были знаменитости

Ким выбрала темно-зеленое платье в пол с круглыми разрезами и объемное колье. Бархатный наряд удачно подчеркнул яркую фигуру телезвезды, а массивное украшение во флористическом стиле привлекло внимание к изящным ключицам. Длинные прямые волосы звезда оставила распущенными.

Основательница косметической империи Кайли Дженнер пришла в платье, расшитом серебряными блестками, которые создавали впечатление чешуи. Короткие рукава дали возможность знаменитости дополнить образ серебряными прозрачными перчатками из фатина.

Отдельного внимания заслуживает кукольная обувь– слегка большие туфли с высоким подъемом. А еще интересно вписалась в образ прическа с мокрым эффектом, которую Кайли причесали на одну сторону.

Крис была одета как босс– в гладкий мешковатый черный костюм. Изюминкой аутфита было длинное пальто с изогнутыми рукавами, которые глава семейства подтянула вверх, чтобы показать часть белой рубашки с воротником. Соединила она этот наряд с широкими брюками в тон. Конечно, Крис не изменила своей фирменной короткой прическе.

Кайли Дженнер с дочерью на показе Valentino

На днях Кайли с дочерью пришли на показ Valentino Haute Couture весна-лето 2024 в рамках Недели моды в Париже. Суперзвезда выбрала для себя и ребенка длинные черные платья. Инфлюэнсерша надела платье-бюстье с вырезами на спине, которое дополняла накидка с перьями. А Сторми подобрали наряд на длинный рукав. Обе модницы позировали перед фотографами в очках.