Во французской столице Рози Хантингтон-Уайтли появилась в аутфите, который подчеркнул ее стройную талию. 36-летняя манекенщица любит монохромные наряды, поэтому продемонстрировала элегантный и роскошный look.

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Блондинка пришла в таком образе на шоу Valentino Haute Couture весна/лето 2024.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Инфлюенсерка и бизнесвумен надела черный бра с пайетками, который сочетала с юбкой длины макси на низкой посадке, которая также полностью расшита пайетками. Изделие позволило подчеркнуть подтянутый живот модели, который имеет великолепную форму.

Сверху Рози надела черный маскулинный жакет и довершила свой выход минималистичным клатчем. Весь ее образ был воспроизведен в монохромном черном цвете.

Волосы блондинка собрала в высокий хвост, который накрутила для создания праздничности. Британка выбрала среди украшений длинные серебристые серьги, массивные браслеты. Пухлые губы модель подчеркнула коричневой помадой, а взгляд сделала выразительным с помощью коричневых теней и черных стрелок.

Впечатляющие образы звезд на шоу Valentino Haute Couture

Кайли Дженнер осуществила модный выход с дочерью в одинаковых образах. Они надели черные платья с перьями и довершили аутфит солнцезащитными очками.

Дженнифер Лопес сделала ставку также на черное платье. Его особенность – в разрезах на рукавах, которые расшиты серебристыми камешками. Аутфит актриса довершила хвостом с бантиком и ювелирными украшениями с бриллиантами.