Блогер Николас Карма уже довольно долгое время ведет свою рубрику в токтоке "Сколько стоит Look?". Его знают не только все львовяне, но и гости, которые приезжают в город и знаменитости.

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Alekseev рассказал, сколько стоит его аутфит

Недавно вечером у городской ратуши Николас Карма заскочил известного певца. Очевидно, Alekseev узнал блоггера, ведь радостно начал с ним разговор и рассказал о брендах и ценах своей одежды. Исполнитель даже пошутил, что если бы знал об их встрече, то не выбрасывал бы ценников, ибо забывчив.

Певец был одет в черный свитер, обжатые кожаные штаны, красные ботинки, коричневое пальто и черная шапка.

Пальто купил в Европе за 160 евро, шапка – 15 евро. Обувь покупал до полномасштабного вторжения за 2500 тысяч евро, но сейчас не такое время, когда нужно себе покупать такие вещи. Брюки – бренд LUVI за 2 тысячи долларов. Свитер подарили, стоит 125 евро,

– рассказал Alekseev.

Артист отметил, что свитер очень удобен и предложил Николасу Карме его подарить. Неизвестно, была ли это шутка, впрочем, певица Оля Цыбульская давала блогеру примерить свой наряд.

Кого из знаменитостей встречал Николас Карма

Львовский блоггер уже раньше расспрашивал о цене образа супругов Мирошниченко, которых встретил летом. Также в его рубрику попала Наталья Мосейчук, певица Тина Кароль, боксер Александр Усик и певец Melovin.