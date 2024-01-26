Блогер Ніколас Карма вже доволі тривалий час веде свою рубрику у тіктоці "Скільки коштує Look?". Його знають не лише всі львів’яни, але й гості, які приїжджають до міста та знаменитості.

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Alekseev розповів, скільки коштує його аутфіт

Нещодавно ввечері біля міської ратуші Ніколас Карма заскочив відомого співака. Вочевидь, Alekseev впізнав блогера, адже радо розпочав з ним розмову та розповів про бренди та ціни свого одягу. Виконавець навіть пожартував, що якби знав про їхню зустріч, то не викидав би цінників, бо є забудькуватим.

Співак був одягнений у чорний светр, обтислі шкіряні штани, червоні черевики, коричневе пальто та чорну шапку.

Пальто придбав у Європі за 160 євро, шапка – 15 євро. Взуття купував до повномасштабного вторгнення за 2500 тисячі євро, але зараз не такий час, коли треба собі купувати такі речі. Штани – бренд LUVI за 2 тисячі доларів. Светр подарували, коштує 125 євро,

– розповів Alekseev.

Артист зазначив, що светр дуже зручний та запропонував Ніколасу Кармі його подарувати. Невідомо, чи це був жарт, втім співачка Оля Цибульська таки давала блогеру приміряти своє вбрання.

Кого зі знаменитостей зустрічав Ніколас Карма

Львівський блогер вже раніше розпитував про ціну образу подружжя Мірошниченків, яких зустрів влітку. Також у його рубрику потрапила Наталія Мосейчук, співачка Тіна Кароль, боксер Олександр Усик та співак Melovin.