Дизайнер посвятила новую коллекцию Украине. В ней она отразила видение последних событий в Украине.

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"Я украинка, я родилась в Одессе. Умом и сердцем я с украинцами. Там моя семья и мои друзья. Я просто не могла создать другую коллекцию, в которой бы не отразилась война. Сосредоточившись на этой коллекции, я смогла восстановить психическое равновесие и снова ощутить надежду", - Наташа Зинько.

Изделия украшены вышивкой и трезубцем. Этот принт вдохновил дизайнера на создание вещей с украинской символикой после просмотра фильма Александра Довженко "Земля", снятого в 1930 году.



Наша Зинько посвятила коллекцию Украины / Фото с Marie Claire

Наташа Зинько родилась в Одессе. Многие члены семьи остались в Украине. С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, Наташа помогала украинцам, вынужденным покинуть свой родной дом.



Наша Зинько посвятила коллекцию Украины / Фото с Marie Claire



Наша Зинько посвятила коллекцию Украины / Фото с Marie Claire



Наша Зинько посвятила коллекцию Украины / Фото с Marie Claire



Наша Зинько посвятила коллекцию Украины / Фото с Marie Claire



Наша Зинько посвятила коллекцию Украины / Фото с Marie Claire

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