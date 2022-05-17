В марте Лилия Литковская переехала со своей командой во Львов. Дизайнер возобновила производство и начала активно отшивать новую коллекцию. Ранее модельер отмечала, что часть средств от продажи пойдет на помощь украинским беженцам.

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Показ коллекции Лилии Литковской в Лондоне

Показ новой коллекции украинской дизайнера прошел в рамках Kornit Fashion Week в Лондоне. Лилия Литковская представила образы с желтыми повязками на руке, которые носят украинские военные. В ее коллекции представлены балаклавы и жилеты, похожие на бронежелеты, защищающие наших воинов на фронте.

В конце показа Лилия Литковская вышла на подиум с плакатом, раскрашенным в сине-желтых цветах. На нем была надпись "Help Mariupol, Azovstal now".

Дизайнер вышла под песню "Stefania" группы Kalush Orchestra, которая завоевала победу на Евровидении в Турине. Несмотря на дисквалификацию, фронтмен группы не побоялся сказать на многомиллионную аудиторию о Мариуполе и Азовстале.

После выхода Лилии Литковской все модные инфлюэнсеры, стилисты, фэшн-эксперты и гости показа встали и начали аплодировать. Модельер не сдерживала слез. Сейчас все знаменитости и люди борются за спасение военных и граждан из Азовстали.

Вчера вечером, 16 мая, 53 тяжелораненых военнослужащих удалось эвакуировать из "Азовстали", и доставить в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников были эвакуированы в Еленовку – их должны вернуть на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. Впрочем, в "Азовстале" до сих пор остаются украинские военные.

Показ брендов в поддержку Украины

Еще в начале марта, дизайнер Демна Гвасалия, поддерживающий Украину, посвятил показ нашей стране. Он также стал беженцем во время русско-грузинской войны, поэтому очень хорошо понимает всю боль украинцев.

Перед показом на всех креслах гостей ждали футболки сине-желтого цвета, раскрашенные в цвета национального флага. Перед началом шоу организаторы зачитали стихотворение Александра Олеся "Живи Украину, живи для красоты".

В конце марта Жан Грицфельдт начал показ своей коллекции в Берлине по звуку сирен. На наряд Жан нанес патриотические слова, среди которых язык, сознание, Украина, новая жизнь, смелость, счастье, свобода, единство и слово паляница, с помощью которого определяют российских диверсантов.