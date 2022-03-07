Грузинский дизайнер на Неделе моды в Париже сумел удивить всех своей верной поддержкой украинскому народу. Все шоу было продумано до мелочей – от того, как должны выглядеть гости, до того как будут шагать по подиуму модели.

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Основатель бренда Vetements отметил, что его коллекция – "это посвящение бесстрашию, сопротивлению и победе любви и мира". Он очень остро чувствует боль украинцев, ведь в 1993 году, после вооруженного конфликта в Абхазии, его семья стала беженцами, вынужденными бежать из родного города Сухуми.

Известно, что сначала дизайнер хотел отменить шоу, впрочем, это бы означало, что зло победило, поэтому он все же его провел в знак поддержки Украине.

Перед показом на всех креслах гостей ждали футболки сине-желтого цвета, раскрашенные в цвета национального флага. Перед началом шоу организаторы зачитали стихотворение Александра Олеся "Живи Украину, живи для красоты".

Сам показ новой осенне-зимней коллекции очень впечатляющий. Модели сквозь снег, холод и ветер шагали по подиуму с мешками в руках. Таким образом дизайнер хотел показать всем трудный путь беженцев.

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Звезды очень удивлены тем, как Демна все продумал до мелочей и отмечают, что это его лучшее шоу. Сине-желтую футболку в знак поддержки Украины надела знаменитая актриса Сальма Гайек.



Демна Гвасалия посвятил показ Украины / Фото из инстаграммы



Демна Гвасалия посвятил показ Украины / Фото из инстаграммы



Демна Гвасалия посвятил показ Украины / Фото из инстаграммы

Кроме Демны Гвасалии, Украину также поддерживают другие дизайнеры. Креативный директор бренда Balmain Оливье Рустен поддержал Украину. Он не только пожертвовал деньги, но отметил, что гордится и вдохновляется нашей нацией.