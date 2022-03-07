Грузинський дизайнер на Тижні моди в Парижі зумів здивувати всіх своєю відданою підтримкою українському народу. Все шоу було продумане до дрібниць – від того як мають виглядати гості, до того як будуть крокувати подіумом моделі.

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Засновник бренду Vetements зазначив, що його колекція – "це присвята безстрашності, спротиву і перемозі любові та миру". Він дуже гостро відчуває біль українців, адже у 1993 році, після збройного конфлікту в Абхазії, його сім’я стала біженцями, які були змушені тікати з рідного міста Сухумі.

Відомо, що спочатку дизайнер хотів скасувати шоу, втім це б означало, що зло перемогло, тому він все ж таки його провів на знак підтримки Україні.

Перед показом на всіх кріслах гостей чекали футболки синьо-жовтого кольору, що розфарбовані в кольори національного прапора. Перед початком шоу організатори зачитали вірш Олександра Олеся "Живи Україно, живи для краси".

Сам показ нової осінньо-зимової колекції – дуже вражаючий. Моделі крізь сніг, холод та вітер крокували подіумом з мішками в руках. Таким чином дизайнер хотів показати всім важкий шлях біженців.

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Зірки дуже здивовані від того, як Демна все продумав до дрібниць та зазначають, що це його найкраще шоу. Синьо-жовту футболку на знак підтримки Україні одягнула знаменита акторка Сальма Гайєк.



Демна Гвасалія присвятив показ Україні / Фото з інстаграму



Демна Гвасалія присвятив показ Україні / Фото з інстаграму



Демна Гвасалія присвятив показ Україні / Фото з інстаграму

Окрім Демни Гвасалії, Україну також підтримують інші дизайнери. Креативний директор бренду Balmain Олів’є Рустен підтримав Україну. Він не лише пожертвував гроші, але й зазначив, що пишається та надихається нашою нацією.

Знаменитий репер та дизайнер бренду Yeezy Каньє Вест також публічно підтримав Україну в своєму інстаграмі, за яким стежить 15 мільйонів людей зі всього світу. Він видалив всі фото та опублікував український прапор.