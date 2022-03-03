Французький модельєр Олів’є Рустен також долучився до багатьох зірок першої величини, які підтримали Україну.

Читайте також "Біля мого будинку падали снаряди": головний редактор Vogue UA покинув Україну

Дизайнер повідомив, що зробив пожертвування до фонду UNHCR та попросив усіх небайдужих також долучитися та підтримати українців, які постраждали від вторгення російських військ.

2 березня бренд Balmain показав свою нову колекцію у Парижі, втім дизайнер зазначив, що навіть презентуючий свій одяг, він все одно добре усвідомлює, що у світі є важливіші речі, ніж його колекція.

"Важко почуватися правильно, зосередившись на одязі, оскільки ми з важким серцем слухаємо останні новини. Наші думки і молитви з українцями. Мене надихає їхня гідність, стійкість і відданість свободі. Щоб не відчувати себе таким безпорадним, я пожертвував гроші до фонду Надзвичайної ситуації в Україні UNHCR. Прошу всіх, хто поділяє мою стурбованість, розглянути можливість зробити власну пожертву. Ми разом заради свободи", – написав Олів’є Рустен.

На знак підтримки дизайнер опублікував світлину з жовтим піском та блакитним небом з білою хмаринкою у вигляді серця.