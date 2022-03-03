Французский модельер Оливье Рустен также приобщился ко многим звездам первой величины, которые поддержали Украину.

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Дизайнер сообщил, что сделал пожертвования в фонд UNHCR и попросил всех небезразличных приобщиться и поддержать украинцев, пострадавших от вторжения российских войск.

2 марта бренд Balmain показал свою новую коллекцию в Париже, впрочем дизайнер отметил, что даже представляя свою одежду, она все равно хорошо осознает, что в мире есть более важные вещи, чем его коллекция.

"Трудно чувствовать себя правильно, сосредоточившись на одежде, поскольку мы с тяжелым сердцем слушаем последние новости. Наши мысли и молитвы с украинцами. Меня вдохновляет их достоинство, стойкость и преданность свободе. Чтобы не чувствовать себя таким беспомощным, я пожертвовал деньги в фонд Чрезвычайной ситуации в Украине UNHCR. Прошу всех, кто разделяет мою обеспокоенность, рассмотреть возможность сделать собственный пожертвование. Мы вместе ради свободы", – написал Оливье Рустен.