На сайті глянцю розмістили допис щодо нової обкладинки. У ньому йдеться, що на днях у продаж мав надійти їхній березневий номер, однак обставини зараз складаються по-іншому.

Читайте "Білоруський трикотаж, welcome": власник Zara Inditex припиняє продаж в Росії

В Україні 11-й день триває війна, втім команда видання активно працює над тим, аби інформувати наших читачів на цифрових майданчиках про все, що відбувається.

У важливі для нашої країни дні глянець Elle представив digital-обкладинку, яка є символом глибокої надії на перемогу та віри в наш народ.

Обкладинка глянцю представлена канвою, на якій червоними нитками вишито слово "Hope" (Надія). Буква "О" зображена у вигляді соняшника, який проростає на нашому родючому чорнозему. Жовті пелюстки квітки огортають блакитну серединку, відсилаючи кольори до українського прапора.

Обкладинку також доповнює допис: "Біда минає. Надія є. Народ наш до перемоги нас веде".



Березнева digital-обкладинка Elle

Головна редакторка Elle Соня Забуга опублікувала допис, в якому щемливо розповіла, як війна розділила українців до та після.

Повний текст публікації Соні Забуги

24 лютого 2022 року розділило життя українців на ДО та ПІСЛЯ. Хіба хтось міг уявити, що слова про бойові дії, які ми пам’ятаємо за підручниками історії про Другу світову війну, увійдуть у життя українців суворою реальністю.

Хіба хтось міг уявити, що через 77 років після закінчення Другої світової війни мирні громадяни України проводитимуть ніч у бомбосховищах, міста обстрілюватимуться ракетними ударами, а вулицями, де ще недавно поспішали у своїх звичайних справах українці, їздитимуть танки.

Хіба хтось міг уявити, що сьогодні ми, як і покоління часів Другої світової війни, дотримуватимемося правил виживання у військових умовах: заклеюватимемо скотчем вікна будинків, щоб убезпечити їх від ударної хвилі, вимикатимемо світло, щоб не привертати увагу авіації в нічний час, миттєво реагуватимемо на звуки сирени, що сповіщають про авіаудари, поспішаючи до найближчого бомбосховища.

Бачитимемо жахливі кадри наших міст і сіл після бомбардування, слухатимемо новини про загибель людей... Ми думали, що епоха феодальних завоювань із вторгненням на чужу територію вже залишилася у минулому. Але, зважаючи на все, є люди, які живуть цінностями минулого, цинічно і жорстоко експортуючи їх.

Те, що відбувається в Україні, є злочином проти людства, і має бути зупинено. Російська агресія має бути покарана. Шок і страх сьогодні змішані з неймовірним почуттям патріотизму та єднання, які згуртували українську націю. Ми, як ніколи, готові на все, щоб захистити своє право на мир та самовизначення.

Ми вдячні всім, хто з нами у цю складну годину. Ваша підтримка допомагає нам бути сильнішими.