Бывший муж светской львицы Ким Кардашян вслед за другими знаменитостями выразил свою поддержку украинцам.

Читайте также Самая дорогая компания в Европе LVMH пожертвует Украине 5 миллионов евро

На своей личной странице в инстаграмме он опубликовал скриншот переписки с Демной Гвасалией, активно поддерживающей украинцев. Канье Вест поделился фотографией с сине-желтым флагом и голубем, пожелав украинцам мира.



Канье Вест поддержал Украину / Фото с инстаграммы дизайнера



Канье Вест поддержал Украину / Фото с инстаграммы дизайнера

Демна Гвасалия – креативный директор брендов Vetements и Balenciaga, является давним другом Канье Веста. Впервые грузинскому дизайнеру пришлось сотрудничать с многократным обладателем премии "Грэмми" в августе 2021 года. Тогда Гвасалия отвечал за презентацию студийного альбома Канье Donda.

Он неоднократно вспоминал ту боль, которую принесла ему русско-грузинская война в 1990-х годах. Причиной конфликта стали действия пророссийской части абхазской политической элиты, направленные на отсоединение от Грузии и присоединение к России. Тогда Демна вынужден был уехать из своего города в Сухуми.