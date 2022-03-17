Известный украинский дизайнер Жан Грицфельд намеревался самостоятельно представить свою новую коллекцию в Берлине, впрочем, война разрушила его планы.

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Сейчас Украину поддерживает целый мир, так что более 20 молодых берлинских модельеров объединились, чтобы создать коллекцию Жана и показать ее публике. Модельер в онлайн-режиме консультировал всех по поводу того, как именно должен выглядеть наряд.

Из-за войны в Украине Жан Грицфельд не смог прилететь в Берлин, поэтому перед началом показа на экране появился видеоролик, в котором он обратился к гостям.

Мода – это не отражение современности, мода смотрит в будущее на годы вперед. Сегодня в качестве дизайнера я выбираю моду своим оружием, сегодня я борюсь за нашу завтрашнюю свободу. Надеясь на свободу для Украины и всех людей на планете. Это моя сила и моя миссия,

– отметил украинский дизайнер.

После речи Жана Грицфельда раздался звук сирен, извещающий о воздушной тревоге. С этим устрашающим звуком, который застает нас неожиданно днем ​​и ночью, украинцы живут уже 22 дня подряд.

Новая коллекция бренда Jean Gritsfeldt создана в черных, серых, бежевых и белых цветах. На наряд Жан нанес патриотические слова, среди которых язык, сознание, Украина, новая жизнь, смелость, счастье, свобода, единство и слово паляница, с помощью которого определяют русских захватчиков и диверсантов.

Сначала на подиум начали выходить модели в черных платьях, впоследствии подиумом шагали в серых образах со словами "Свобода" и "Уважение". После этого окровавленная модель вышла в одежде с надписью "Мир". Последние модели выходили в белом наряде с надписями "Любовь", "Воля", "Краса", "Свет" и "Песня". Некоторые модели выходили с заплаканными глазами и огромными синяками на глазах.

В завершение шоу на экране высветилось украинское знамя, а показ закрыла модель в белом платье. На общем выходе все модели вынесли голубовато-желтый флаг.

Также все гости увидели сотни фотографий, которые демонстрировали мировые знаменитости в поддержку Украины. Кроме того, на экране транслировались все митинги в поддержку Украины со всего мира.