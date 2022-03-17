Мэри Фуртас едва ли не первая с украинских дизайнеров поддержала украинскую армию еще 21 февраля, за несколько дней до начала войны. Тогда патриотически настроенная дизайнерша перечислила 100 тысяч гривен в помощь военным.

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На 21-й день войны Мэри Фуртас поблагодарила Вооруженные Силы Украины за то, что они обеспечивают нам мирное небо над головой и позволяют ее команде работать. Вечером, 16 марта, Мэри снова пожертвовала фонду "Вернись живым" 100 тысяч гривен.

Что известно о Мэри Фуртасе

В 16 лет девушка увлеклась фотографиями и начала делать свои первые съемки. В 21-летнем возрасте впервые сняла для глянца Vogue. Мэри Фуртас снимала модели, лукбуки, делала персональные съемки.

В 2017 году она основала бренд СULTNAKED, наряды которого сейчас носят мировые селебретизы. В одежде от львовянки появлялись Кайли и Кендалл Дженнер, Ариана Гранде, Эльза Госк, Жозефин Скривер, Жасмин Тукс и Меган Фокс.



Образ Жозефин Скривер на Супербоуле / Фото с инстаграмма