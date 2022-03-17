Украинский дизайнер Руслан Багинский, перечисливший на нужды украинской армии 1,5 миллиона гривен, вынужден покинуть свой офис в Киеве.

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Наше производство находилось в Киеве, в 10 минутах от места вчерашнего взрыва. Я точно знаю – скоро мы вернемся, а пока наша команда и наш офис – во Львове,

– написал Руслан Багинский.

В серии фотографий дизайнер показал десятки коробок с упакованными шляпами и другим эвакуированным товаром из Киева.

В своем сообщении Руслан рассказал, что за последнюю неделю во Львов приехала значительная часть его команды, некоторые – из самых горячих точек, многие – с семьями. Швеи и вышивальщицы живут в домах родителей и друзей дизайнера, и продолжают спускаться в хранилища во время воздушной тревоги, иногда – прямо посреди рабочего дня, вместе с его мамой – директором производства.

"Все роли за это время изменились: прошлым летом я встречал гостей в парижском поп-ап магазине, а теперь разгружаю фуры с эвакуированным из Киева товаром вместе со всей командой. У нас отбирают наше сегодня, но завтра мы все отстроим. Украинские бизнесы сейчас не считают убытки, а по возможности продолжают работать для будущего страны и будущего наших людей. Вклад каждого – важен. Война нас всех изменила, но она нас не сломает. Итого победим", – заявил украинский дизайнер.