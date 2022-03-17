Сочетание голубого и желтого цвета – тренд 2022 года. Инфлюэнсеры со всего мира объединяют цвета государственного флага в своих образах.

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Недавно ювелир из Нидерландов создала сине-желтые серьги, шотландцы ввели сине-желтый тартан, а дизайнер из Ивано-Франковска Татьяна Кодзаева создала сумку голубовато-желтого цвета.

Девушки могут приобрести квадратную сумку с тиснением на короткой ручке в цвете украинского флага. Все деньги по продаже будут переданы на нужды ВСУ.



Голубовато-желтая сумка от бренда the KODE / Фото с инстаграм-сторез

Инфлюэнсерша в первый день войны находилась в Милане, далеко от родных и дома. Она вместе с блоггершей Алиной Френдий привлекала внимание всего мира к циничному вторжению России в Украину. Фотографии девушек попали во все возможные мировые глянцы.

Теперь основательница и креативная директор бренда Татьяна Кодзаева с миллионной аудиторией в инсаграмме решила сделать свой вклад и помочь армии, которая уже 22-й день защищает страну от вражеских оккупантов.