Поєднання блакитного та жовтого кольору – тренд 2022 року. Інфлюенсери зі всього світу поєднують кольори державного прапора України у своїх образах.

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Нещодавно ювелір з Нідерландів створила синьо-жовті сережки, шотландці запровадили синьо-жовтий тартан, а дизайнерка з Івано-Франківська Тетяна Кодзаєва створила сумку блакитно-жовтого кольору.

Дівчата мають змогу придбати квадратну сумку з тисненням на короткій ручці в кольорах українського прапора. Усі гроші з продажу будуть передані на потреби ЗСУ.



Блакитно-жовта сумка від бренду the KODE / Фото з інстаграм-сторіз

Інфлюенсерка у перший день війни перебувала у Мілані, далеко від рідних та дому. Вона разом з блогеркою Аліною Френдій привертала увагу всього світу до цинічного вторгнення Росії в Україну. Світлини дівчат потрапили у всі можливі світові глянці.

Тепер засновниця і креативна директорка бренду Тетяна Кодзаєва з мільйонною аудиторією в інсаграмі вирішила зробити свій вклад та допомогти армії, яка вже 22-й день боронять країну від ворожих окупантів.



Тетяна Кодзаєва та Аліна Френдій у Мілані в перший день війни / Фото з інстаграму