На честь Дня Співдружності у Вестмінстерському аббатстві, що у Лондоні Наомі Кемпбелл одягнула оригінальний костюм-трійку, в якому вона виглядала просто неперевершено.

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51-річна модель приміряла стильний та вишуканий образ від одного зі своїх найулюбленіших брендів Alaia.

Образ Наомі Кемпбелл

Вишуканий ансамбль в якому Наомі Кемпбелл відправилася на службу, складався з сірої жилетки в клітинку принца Уельського на запах та класичного жакета, який модель вирішила накинути на плечі.

На низ знаменитість одягнула спідницю міді з риб’ячим хвостом та сірий берет, що виготовлений з ідентичної костюмної тканини.

Свій строгий образ супермодель доповнила яскраво-червоними шкіряними рукавицями та чорними туфлями з гострим носком від бренду Coeur.

Зірка подіумів одягнула чорні колготи та довершила look ювелірним намистом на шиї та чорними сонцезахисними окулярами. Волосся "чорна пантера" розпустила, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на рожевих губах.



Ефектний образ Наомі Кемпбелл / Фото з Vogue



Ефектний образ Наомі Кемпбелл / Фото з Vogue