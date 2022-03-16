Футболіст Девід Бекхем та його дружина, дизайнерка Вікторія Бекхем підтримали Україну та пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українським дітям, які постраждали внаслідок війни.

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Колажистка Аліна Пономаренко на знак вдячності всім знаменитостям, які підтримують Україну, створює колажі в традиційних українських образах.

Вона відома своїми фотоколажами, а точніше їх різновидом – digital-колажуванням. Завдяки програмам Photoshop i Adobe Illustrator вона одягає зірок в українське національне вбрання.

Учора у вишитій сукні прихильники могли насолодитися вишитою сукнею Емілії Кларк, а вже сьогодні вбрання у гуцульському стилі на собі приміряли Вікторія та Девід Бекхем.

На тлі поля Девід позував зі своєю дружиною у капелюсі з оригінальним орнаментом та традиційному гуцульському кептарі, що розшитий барвистими нитками. Його образ доповнював кольоровий вишитий ремінь.

Дизайнерку Вікторію Бекхем колажистка одягнула також безрукавку з вишитими квітами та візерунками ручної роботи. Традиційний кептар на Гуцульщині виготовляється вручну 1,5 місяці. Образ Вікторії доповнили сережки блакитно-жовтого кольору у вигляді соняшників та три жовті колоски за вухом.

"Дякую, що залишилися з нами! Дякую, що розповіли світові про Україну. Ми дуже цінуємо вашу підтримку! Ваша підтримка означає для нас цілий світ", – написала в дописі Аліна Пономаренко.



Аліна Пономаренко одягнула Вікторію та Девіда Бекхема в український одяг