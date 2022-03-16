Ювелірна дизайнерка переосмислила свої культові сережки у вигляді алігаторів на підтримку України. Масивні сережки виготовлені з 18-каратного золота та пофарбовані в кольори українського прапора.

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Алігатор створений з жовтого цитрину та блакитного топазу з блакитними та жовтими сапфіровими очима.

Алігатор для мене – символ наполегливості. Саме ця безстрашна доісторична тварина демонструє свою пристосованість та волю до життя. Топаз асоціюється зі співчуттям та наведенням мостів між людьми, а цитрин зміцнює витривалість,

– зазначила скульпторка.

Коштують ці ювелірні прикраси 5240 євро (168 тисяч гривень). Всю отриману суму з продажу Бібі ван дер Вельден обіцяє спрямувати на підтримку українських дітей та дітей біженців, які були змушені покинути свої домівки.



Скульпторка створила сережки на підтримку України / Фото з Artnet

Багато ювелірних прикрас Бібі ван дер Вельден випускаються обмеженим тиражем, втім "необмежене видання", як і раніше підписане та пронумероване, "щоб ви знали, що ви один із багатьох, хто допоміг змінити світ на краще", зазначено на її веб-сайті.



Скульпторка створила сережки на підтримку України / Фото з Artnet

Хоч ювелірна дизайнерка і не має сімейних зв'язків з Україною, війну в Україні з російськими загарбниками прийняла близько до серця. Її дідусь дав притулок єврейським дітям у Нідерландах під час Другої світової війни, а її мати провела тижні у пастці в бомбосховищі, поки навколо неї вирували бої.

Тепер, на додаток до проєкту із сережками у вигляді алігатора, Бібі ван дер Вельден продовжує йти шляхом свого дідуся. Тепер вона та її родина вітають біженців з України у їхньому власному будинку.