73-річна дієтологиня, письменниця та бізнесвумен Мей Маск своїми образами може дати фору будь-яким світовим модницям. Жінка обожнює стильне вбрання, має бездоганний смак, тож часто демонструє красиві аутфіти.

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Знаменитість має чимало вбрання від українських брендів. Мей Маск у своєму гардеробі має речі від таких наших брендів, як IENKI IENKI, BEVZA, Marianna Senchina, Nadya Dzyak, Vorozhbyt&Zemskova, The Coat та багатьох інших.

Нещодавно Мей Маск дала інтерв’ю Джеремі Джонсу в речах від українських дизайнерів. Матір Ілона Маска приміряла образ від наших брендів на знак підтримки України.

Образ Мей Маск

Бізнесвумен одягнула рожеву водолазку з атласною вставкою від української дизайнерки Олени Руденко. На низ вона приміряла білосніжні штани палаццо з цікавою деталлю – рукавичкою, яка пришита до пояса. Виріб Мей Маск обрала від дизайнерки Олени Буреніної.

Зверху Мей Маск одягнула бордову шифонову накидку, доповнивши образ рожевими туфлями-човниками із замші. Розкішний аутфіт знаменитості довершила стильна зачіска та ефектний макіяж з акцентом на чорних очах та бордовій помаді на губах.



Модний образ Мей Маск / Фото з інстаграм-сторіз бізнесвумен

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