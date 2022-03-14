Мей Маск відвідувала Київ у 2017 році та у 2021 році. Атмосфера Києва її так зачарувала, що знаменитість знову згадала приємні моменти зі своєї поїздки.

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73-річна дієтологиня показала архівні фото з 2017 року. Перед камерою фотографів вона позувала у стильному чорному аутфіті. Модниця приміряла чорну водолазку та класичні штани. Для зручності вона одягнула кросівки та приміряла зверху чорний тренч з цікавими деталями – рукави верхнього одягу були оздоблені пір’ям.

Мей Маск показала кілька фото на тлі засніженого міста та зазначила, що дуже сумує за Києвом, неодмінно хоче сюди повернутися, адже впевнена, що Україна обов’язково переможе.

"Приємні спогади з Києва. Мені запропонували прогулятися по снігу, щоб зробити гарне фото, коли всі інші були під прикриттям і сміялися. Сподіваюся, що скоро повернуся, погуляю по снігу, посміюся, поїм смачних десертів і знову побачу визначні пам’ятки. Вторгнення жахливе. Світ дивиться новини 24 години на добу, і країни демонструють неймовірну підтримку житлом, протестами та пожертвами. Як каже президент Володимир Зеленський: "Україна переможе!", – написала Мей Маск.

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