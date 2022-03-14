Представники українського бізнесу не збираються виходити з російського ринку. Працювати в країні-окупанті відмовилися всі світові бренди. У Росії закрили магазини та навіть скасували доставки. Втім український бренд Why Not радо працює в країні, яка вбила сотні мирних громадян, зруйнувала бомбардуваннями тисячі домівок та позбавила життя майже 100 ні в чому не винних дітей.

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Бренд не лише ніяк не прокоментував війну в Україні, але й активно демонструє в інстаграм-сторіз нові колекції вбрання. Це відбувається в той час, коли українці масово змушені покидати свої оселі від загарбницьких рук рашистів та відправлятися за кордон, аби зберегти своє життя.



Український бренд робить бізнес в країні-агресорці / Скриншот сторінки в інстаграмі

Окрім цинічної демонстрації колекції, марка пристосувалася до росіян, які змушені перейти в телеграм, адже від сьогодні у них інстаграм не працює. Вони створили телеграм-канал, в якому надалі розміщатимуть вбрання та ціни на речі.

Українці жорстко критикують бренд на світлинах з українською блогеркою Валерією Комаровою, яка стала моделлю вбрання від Why Not.

Реакція мережі на продаж речей бренду Why Not у Росії: