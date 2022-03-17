Український дизайнер Руслан Багінський, який перерахував на потреби української армії 1,5 мільйона гривень, змушений покинути свій офіс у Києві.

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Наше виробництво знаходилося в Києві, в 10 хвилинах від місця вчорашнього вибуху. Я точно знаю – скоро ми повернемось, а поки наша команда і наш офіс – у Львові,

– написав Руслан Багінський.

У серії світлин дизайнер показав десятки коробок з упакованими капелюхами та іншим евакуйованим товаром з Києва.

У своєму дописі Руслан розповів, що за останній тиждень до Львова приїхала значна частина його команди, деякі – з найгарячіших точок, багато хто – з сім’ями. Швачки і вишивальниці живуть в оселях батьків і друзів дизайнера, та продовжують спускатися у сховища під час повітряної тривоги, часом – прямо посеред робочого дня, разом з його мамою – директором виробництва.

"Всі ролі за цей час змінилися: минулого літа я зустрічав гостей в паризькому поп-ап магазині, а тепер розвантажую фури з евакуйованим з Києва товаром разом з усією командою. У нас відбирають наше сьогодні, але завтра ми все відбудуємо. Українські бізнеси зараз не рахують збитки, а по можливості продовжують працювати для майбутнього країни і майбутнього наших людей. Вклад кожного – важливий. Війна нас всіх змінила, але вона нас не зламає. Разом переможемо", – заявив український дизайнер.

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