Відомий український дизайнер Жан Гріцфельд мав намір самостійно представити свою нову колекцію у Берліні, втім війна зруйнувала його плани.

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Зараз Україну підтримує цілий світ, тож понад 20 молодих берлінських модельєрів об’єдналися, щоб створити колекцію Жана і показати її публіці. Модельєр в онлайн-режимі консультував всіх щодо того, як саме має виглядати вбрання.

Через війну в Україні Жан Гріцфельд не зміг прилетіти в Берлін, тож перед початком показу на екрані з’явився відеоролик, в якому він звернувся до гостей.

Мода – це не відображення сьогодення, мода дивиться в майбутнє на роки вперед. Сьогодні як дизайнер я обираю моду своєю зброєю, сьогодні я борюся за нашу завтрашню свободу. Сподіваючись на свободу для України та для всіх людей на планеті. Це моя сила і моя місія,

– зазначив український дизайнер.

Після промови Жана Гріцфельда пролунав звук сирен, який сповіщає про повітряну тривогу. З цим страхітливим звуком, який застає нас зненацька вдень та вночі, українці живуть вже 22 дні поспіль.

Нова колекція бренду Jean Gritsfeldt створена у чорних, сірих, бежевих та білих кольорах. На вбрання Жан наніс патріотичні слова, серед яких є мова, свідомість, Україна, нове життя, сміливість, щастя, свобода, єдність та слово паляниця, за допомогою якого визначають російських загарбників та диверсантів.

Спочатку на подіум почали виходити моделі в чорних сукнях, згодом подіумом крокували у сірих образах зі словами "Свобода" та "Повага". Після цього закровавлена модель вийшла в одязі з надписом "Мир". Останні моделі виходили у білому вбранні з написами "Любов", "Воля", "Краса", "Світло" та "Пісня". Деякі моделі виходили із заплаканими очима та величезними синцями на очах.

На завершенні шоу на екрані висвітився український прапор, а показ закрила модель у білосніжній сукні. На спільному виході всі моделі винесли блакитно-жовтий прапор.

Також всі гості побачили сотні світлин, які демонстрували світові знаменитості на підтримку України. Окрім цього, на екрані транслювалися всі мітинги на підтримку України зі всього світу.

Показ нової колекції Jean Gritsfeldt Fall/Winter 2022