Кроме официального названия на фартук еще часто говорили наши бабушки – запаска. Впрочем, этот элемент гардероба имел также другие названия – плат, пилка, запонка, фартук. Каждый этнографический регион имел свои названия этого предмета. Иногда в одном регионе встречается несколько названий.

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Фартуки-запаски изготовляли из домотканой ткани, изготовленной из конопляных, льняных или шерстяных нитей. Фартук был обязательным для женского наряда. Девочка одевала его после того, как у нее начинались регулы (маленькие дети носили только рубашки). То есть это был признак превращения девочки в девушку. В повседневной одежде фартуки-запаски были необходимы, чтобы защитить рубашку или одежду от грязи, а в праздничном были декоративным элементом.

Конструирование фартуков зависело от ткани. Если это была ткань домашнего производства, то такие фартуки шили на одну или две пилы (пила – кусок ткани, снятый со станка). Если было две пилы, их соединяли впереди декоративными швами (Львовщина, Ополье, Бойковщина). Широкие фартуки из фабричных тканей шили из одного широкого куска, и в декоративных швах уже не было нужды.



Женщины в запасках, Киев, начало 1900-х годов / Фото из "Локальной истории"

Фартуки, ткавшиеся из довольно грубой шерсти, всегда были в одну пилку. Иногда их называли ковровыми (Житомирщина), потому что и плотность изделия, и его декор напоминали небольшой ковер.

На углу тканые шерстяные фартуки-запаски собирали в своеобразное плиссе, что сужало их ширину и свисали спереди узенькой полоской.

Древние фартуки декорировали ткаными орнаментами или цветными полосами (Волынское Полесье, Житомирское Полесье). Композиция орнамента на фартуке часто согласовывалась с тканым орнаментом на юбке. К юбке, тканой в вертикальные полосы, одевали тканый фартук в горизонтальные полосы, или тканый орнамент на фартуке был шире такого орнамента на юбке. Позже вышивка вытеснила тканый декор, но традиция геометрических орнаментов сохранялась. Следующим этапом декорирования фартуков-запасок был растительный орнамент. Сначала он был одно- или двухцветным (красным или красно-черным), а с появлением цветных нитей – полихромным.



Женщины в шерстяной запаске (слева) и гуцулка в запаске (справа) / Фото "Локальная история"

Если для пошива фартуков использовали однотонную цветную купированную ткань (ситец, тонкую шерсть, шелк), то их могли украшать полихромной вышивкой, а края украшать фабричным кружевом (Черниговщина, Волынь, Лемковщина). Орнамент таких фартуков был преимущественно растительным. Фартуки из более плотной шерстяной ткани или парчи декорировали бархатными лентами или полосками плыса (Полтавщина).

В межвоенное время (1920–1930-е годы) стали популярны запаски, которые украшали полихромной вышивкой, подобной вышивке на полотенцах (Львовщина, Волынь, Ополье, Подолье). Иногда узоры полотенца и запаски полностью совпадают. Низ таких запасок украшали тороками (выпущенными нитями, тип бахромы).

На старых фотографиях можно увидеть, что вместо запаски одевали и сложенное пополам полотенце. Рубашка, наряженная в ансамбле с таким фартуком, также была украшена вышивкой. В этот период получили распространение и запаски из черного бархата, вышитые цветным шелком и украшенные бисером (Ополье, Львовщина, Подолье).



Гуцулы в праздничном наряде (справа) и женщина в фартуке из купированной ткани / Фото из "Локальной истории"