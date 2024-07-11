Летом очень важно создать образ не только стильным, но и комфортным, чтобы в нем было удобно и не жарко. Идеальный пример продемонстрировала на себе звезда фильма "Красный воробей" Дженнифер Лоуренс.

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Летний look Дженнифер Лоуренс

Актриса надела бежевый костюм, состоящий из удлиненной рубашки и очень длинных брюк, которые спадали по ноге. На низ Дженнифер надела интересную обувь, которая называется американскими пончиками "донатами".

Свой look красавица дополнила красной сетчатой сумкой-шопером и коричневыми солнцезащитными очками в форме кошачьего глаза. Образ Дженнифер Лопес идеально подходит как для повседневного, так и для праздничного образа.

Если вы ищете для себя легкий образ на лето, то советуем приобрести рубашку оверсайз свободного кроя и легкие брюки, как у Дженнифер Лоуренс. Дополнять их можно открытой обувью – сандалиями, вьетнамками или босоножками.



Роскошный образ Дженнифер Лоуренс / Фото BACKGRID

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