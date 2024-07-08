Архитектор и модный инфлюенсер проживает на острове Корсика в городе Аяччо. В этом живописном уголке мира Жюли демонстрирует свои безупречные образы, которые идеально подойдут на летнее время.

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Феррери удачно сочетает базовые элементы гардероба с яркими вещами. Девушка не боится экспериментов и создает непревзойденные образы. Француженка ежедневно вдохновляет 700 тысяч подписчиков интересными образами, которые можно достаточно легко повторить.

Недавно Жюли опубликовала публикацию со своими летними образами, поэтому мы выделили 5 аутфитов, которые вы сможете повторить в июле.

Топ + шорты

Голубой хорошо сочетается с белыми цветами, поэтому надевайте к такому топу белые шорты и рубашку оверсайз сверху. Для удобства на низ берите шлепанцы и завершайте look соломенной сумкой.



Красивые образы на лето / Фото из инстаграма Жюли Феррери

Рубашка + шорты

Надевайте рубашку под бра, а на низ – черные шорты. Чтобы образ был интереснее, примерьте трендовые балетки в сеточку яркого цвета.



Эффектные образы на лето / Фото из инстаграма Жюли Феррери

Платье миди + интересная сумка

Жюли Феррери обожает зеленые оттенки, однако они могут подойти не всем, поэтому в таком случае советуем выбирать классическое платье и довершать его интересной сумкой, которая будет в образе главной изюминкой.



Стильные образы на лето / Фото из инстаграма Жюли Феррери

Рубашка в полоску + шорты

Вместо классической рубашки белого цвета, выбирайте полосатый вариант и дополняйте образ мюлями на каблуках.



Модные образы на лето / Фото из инстаграма Жюли Феррери

Яркое платье + леопардовая обувь

Красный цвет все еще остается хитом 2024 года, как и леопардовый принт. Поэтому по примеру Жюли попробуйте повторить такой же образ.



Красивые образы на лето / Фото из инстаграма Жюли Феррери

Помните, что важным в создании образа является ваш личный стиль, поэтому полагайтесь только на него. Черпать вдохновение – это полезно, но не забывайте о том, что образ должен демонстрировать ваше видение наряда на себе.