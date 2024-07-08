За инстаграм-страницей модели следит почти 9 миллионов пользователей, поэтому она каждый раз удивляет поклонников интересными образами и учит удачно сочетать вещи между собой.

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Эльза, как и многие другие инфлюенсеры, сотрудничает со многими компаниями рекламируя их продукт, но несмотря на это шведка основала собственный бренд HELSA и продемонстрировала платье из новой коллекции.

Летний образ Эльзы Хоск

Яркие аутфиты летом подходят лучше всего, поэтому надо пользоваться возможностью и выгуливать цветные элементы гардероба, пока они находятся на пике популярности. В жаркий летний день Эльза Хоск решила продемонстрировать ярко-красное платье. Этот цвет до сих пор остается популярным, так что можете радостно вводить эту вещь в свой гардероб.

Шведская модель надела красивое красное платье, которое подчеркивало ее талию и имело пышную юбку длины миди. Такую самодостаточную вещь манекенщица не стала перегружать лишними украшениями. Блондинка ограничилась лишь парой красных лоферов и красными перчатками, которые только подчеркивали образ и придавали ему элегантности. Свои вьющиеся волосы она распустила, а перед камерой позировала на фоне летней зелени.

Советуем вам выбирать не только классические платья черного или белого цвета, но и выбирать яркие элементы гардероба. Летом вместо лоферов можете дополнять образ балетками или сандалиями, а вместо перчаток – завершайте look красной сумкой.