За інстаграм-сторінкою моделі стежить майже 9 мільйонів користувачів, тож вона кожного разу дивує прихильників цікавими образами та вчить вдало поєднувати речі між собою.

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Ельза, як і багато інших інфлюенсерів, співпрацює з багатьма компаніями рекламуючи їхній продукт, але попри це шведка заснувала власний бренд HELSA та продемонструвала сукню з нової колекції.

Літній образ Ельзи Госк

Яскраві аутфіти влітку пасують найкраще, тож треба користуватися можливістю та вигулювати кольорові елементи гардероба, поки вони перебувають на піку популярності. У спекотний літній день Ельза Госк вирішила продемонструвати яскраво-червоне плаття. Цей колір ще досі залишається популярним, тож можете радо запроваджувати таку річ у свій гардероб.

Шведська модель одягнула красиву червону сукню, яка підкреслювала її талію та мала пишну спідницю довжини міді. Такий самодостатній елемент гардероба манекенниця не стала переобтяжувати зайвими прикрасами.

Білявка обмежилася лише парою червоних лоферів та червоними рукавичками, які лише підкреслювали образ та надавали йому елегантності. Своє кучеряве волосся вона розпустила, а перед камерою позувала на тлі літньої зелені.

Радимо вам вибирати не лише класичні сукні чорного чи білого кольору, але й обирати яскраві елементи гардероба. Влітку замість лоферів можете доповнювати образ балетками чи сандалями, а замість рукавичок – довершуйте look червоною сумкою.