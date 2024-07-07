Наречена знаменитого футболіста завжди намагається виглядати стильно та ефектно. Джорджина не співпрацює зі стилістами, тож все вбрання підбирає на власний смак.

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Дівчина обожнює дорогі прикраси та сумки та завжди обирає для себе вбрання, яке підкреслює її пишні форми.

Образ Джорджини Родрігес

Нову світлину Джорджина опублікувала у своєму інстаграмі, за яким стежить 60 мільйонів прихильників зі всього світу. Знаменитість одягнула чорну коротку сукню на довгий рукав з відкритими плечима в ледь яскраві червоні квіти.

Сукню дівчина Роналдо обрала від бренду Guess. Інфлюенсерка є амбасадоркою американської марки, тож відмітила звідки саме її вбрання. Аутфіт красуня доповнили чорні чоботи на високих підборах та яскрава червона сумка Hermes Kelly.

Джорджина обожнює сумки від цього відомого бренду, тож майже ніколи не обирає для виходів інший бренд. У її колекції є всі найвідоміші сумки різних кольорів та розмірів.

Перед камерою дівчина позувала з чашкою кави в руках сидячи у VIP-зоні. Вона розпустила волосся та вклала його в кучері, а на обличчя нанесла ефектний макіяж.



Красивий образ Джорджини Родрігес / Фото з інстаграму моделі

Відомий футболіст Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес попри двох спільних доньок та двох дітей спортсмена ще досі не одружені, хоча й Джорджина вже перебуває у статусі нареченої, оскільки футболіст таки освідчився дівчині у 2020 році.