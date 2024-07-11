Событие организовало Посольство Украины в США. Елена Зеленская отметила, что на выставке наглядно продемонстрированы сожженные книги из типографии Харькова, разрушенные университеты и памятники на фотографиях.

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По словам первой леди, "каждый удар по школе, университету, библиотеке не только разрушает, но и отбрасывает на годы назад", поэтому образовательное партнерство между Украиной и США является очень важным. На мероприятие первая леди пришла в многослойном стильном образе, который ей очень подходил.

Образ Елены Зеленской

Жена президента Украины надела белую рубашку, которую дополнила черной жилеткой. Несмотря на летнюю погоду, Елена Зеленская решила создать многослойный образ, поэтому сверху добавила еще синий жакет.

Низ довершали костюмные синие брюки палаццо и классические черные туфли-лодочки. Красивый образ первая леди довершила золотистой брошью на жакете. Это украшение встречается чаще всего в аутфитах Елены Зеленской.

Первая леди распустила волосы и уложила их в красивую прическу с объемом, которая только подчеркнули утонченный и элегантный образ.



Красивый образ Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди



Красивый образ Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Накануне Елена Зеленская была в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, одном из крупнейших и важнейших госпиталей США. Туда она надела белую футболку в сочетании с черным брючным костюмом и белыми туфлями.