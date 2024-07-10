Президентская чета начала визит в США с чествования памяти жертв Голодомора 1932 – 1933 годов. К мемориалу, который создала рядом с домом Конгресса в 2015 году архитектор украинского происхождения Лариса Курилас, Владимир и Елена Зеленские принесли колоски пшеницы.

Смотрите также Франк Питер Вильде выложил фото в поддержку Украины после удара по "Охматдету": щемящая фотография

"Сейчас, когда очередная российская империя пытается уничтожить украинцев, нам важно сохранять память о предыдущих попытках. Потому что Украина сейчас защищает не только современность, но и историческую справедливость", – написала Елена Зеленская в инстаграме.

Как выглядела Елена Зеленская в США

Первая леди примерила на себе вышиванку, которую уже надевала 16 мая этого года на День вышиванки. Она надела белую рубашку с черной яворовской вышивкой от бренда Gaptuvalnya. Стоит такая вышиванка 10 тысяч гривен.

На низ Елена Зеленская примерила черную юбку длины миди и черные туфли. Волосы она завязала в хвост и довершила аутфит минималистичными украшениями и макияжем в естественных оттенках.

Рядом с женой Владимир Зеленский был в черном поло и брюках хаки, а его образ дополнили кроссовки.



Изысканный образ Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди



Изысканный образ Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Образы Елены Зеленской независимо от событий в Украине или официальных визитов за границу, всегда выдержаны в классическом стиле. Первая леди любит классические и нейтральные цвета, крайне редко надевает яркие костюмы или платья.

Лаконичность, простота и элегантность – основные векторы образов жены президента. Поэтому в США она также надела изысканное сочетание рубашки и юбки, которая является беспроигрышным вариантом для любого важного события.