Подію організувало Посольство України в США. Олена Зеленська зазначила, що на виставці наочно продемонстровані спалені книжки з друкарні Харкова, зруйновані університети й пам’ятки на фотографіях.

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За словами першої леді, "кожен удар по школі, університету, бібліотеці не тільки руйнує, а й відкидає на роки назад", тому освітнє партнерство між Україною та США є дуже важливим. На захід перша леді прийшла в багатошаровому стильному образі, який їй дуже личив.

Образ Олени Зеленської

Дружина президента України одягнула білу сорочку, яку доповнила чорною жилеткою. Не зважаючи на літню погоду, Олена Зеленська вирішила створити багатошаровий образ, тож зверху додала ще синій жакет.

Низ довершували костюмні сині штани палаццо та класичні чорні туфлі-човники. Красивий образ перша леді довершила золотистою брошкою на жакеті. Ця прикраса зустрічається найчастіше в аутфітах Олени Зеленської.

Перша леді розпустила волосся та вклала його в гарну зачіску з об’ємом, яка лише підкреслили витончений та елегантний образ.



Красивий образ Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді



Красивий образ Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Напередодні Олена Зеленська була в Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда, одному з найбільших і найважливіших шпиталів США. Туди вона одягнула білу футболку в поєднанні з чорним штанним костюмом та білими туфлями.