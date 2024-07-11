Влітку дуже важливо створити образ не лише стильним, але й комфортним, щоб у ньому було зручно та не спекотно. Ідеальний приклад продемонструвала на собі зірка фільму "Червоний горобець" Дженніфер Лоуренс.

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Літній look Дженніфер Лоуренс

Акторка одягнула бежевий костюм, що складався з подовженої сорочки та дуже довгих штанів, які спадали по нозі. На низ Дженніфер одягнула цікаве взуття, яке називається американськими пончиками "донатами".

Свій look красуня доповнила червоною сітчастою сумкою-шопером та коричневими сонцезахисними окулярами у формі котячого ока. Образ Дженніфер Лопес ідеально підходить як для повсякденного, так і для святкового образу.

Якщо ви шукаєте для себе легкий образ на літо, то радимо придбати сорочку оверсайз вільного крою та легкі штани, як у Дженніфер Лоуренс. Доповнювати їх можна відкритим взуттям – сандалями, в’єтнамками чи босоніжками.



Розкішний образ Дженніфер Лоуренс / Фото BACKGRID

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