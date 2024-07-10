Ікона стилю вже багато років диктує модні новинки та тренди прихильницям зі всього світу. За інстаграмом білявки стежить майже 9 мільйонів підписників. Нещодавно вона вийшла на прогулянку начебто в базових речах, втім продемонструвала не лише цікавий фасон футболки та штанів.

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Літній образ Ельза Госк

Красуня прогулялася сонячною погодою в коричневій футболці оверсайз з V-подібним вирізом, цифрою та зіркою. Футболку виділяли білі облямівки біля шиї та на рукавах.

На низ Ельза одягнула білі мереживні шорти на шнурівках, які вдало підкреслили її стрункі ноги. Свій базовий та простий образ шведка довершила чорною сумкою крокодилячого принта від бренду Hermes. Модель розпустила кучеряве волосся, а губи нафарбувала темно-коричневою помадою.

Ельза Госк показала, що в моду повертаються футболки з V-подібним вирізом в темних тонах, які були модними колись в нульових. Шорти зі шнурівками – це теж епоха 2000-х років, тож залюбки приміряйте на собі вбрання минулих десятиліть. Лише будьте обачними, аби не одягнути антитрендове вбрання, бо воно швидко може зіпсувати увесь ваш образ.