Икона стиля уже много лет диктует модные новинки и тренды поклонницам со всего мира. За инстаграмом блондинки следит почти 9 миллионов подписчиков. Недавно она вышла на прогулку вроде бы в базовых вещах, впрочем продемонстрировала не только интересный фасон футболки и брюк.

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Летний образ Эльзы Хоск

Красавица прогулялась по солнечной погоде в коричневой футболке оверсайз с V-образным вырезом, цифрой и звездой. Футболку выделяли белые каемки у шеи и на рукавах.

На низ Эльза надела белые кружевные шорты на шнуровках, которые удачно подчеркнули ее стройные ноги. Свой базовый и простой образ шведка довершила черной сумкой крокодильего принта от бренда Hermes. Модель распустила вьющиеся волосы, а губы накрасила темно-коричневой помадой.

Эльза Хоск показала, что в моду возвращаются футболки с V-образным вырезом в темных тонах, которые были модными когда-то в нулевых. Шорты со шнуровками – это тоже эпоха 2000-х годов, поэтому охотно примеряйте на себе наряды прошлых десятилетий. Только будьте осмотрительными, чтобы не одеть антитрендовый наряд, потому что он быстро может испортить весь ваш образ.