42-летняя Иванка Трамп выбрала для себя красивое платье с вырезом. Это уже не первая знаменитость, которая выбирает для себя наряды от бренда Marianna Senchina.

Читайте также Певица Doja Cat вышла на сцену в кепи от украинского бренда Ruslan Baginskiy: красивый look

Иванка Трамп в платье от украинского дизайнера

Дочь 45-го президента США Дональда Трампа выбрала для себя желтое платье First kiss приталенного силуэта с вырезами в форме сердца на талии и бедре.

Красивые вырезы были украшены мерцающими кристаллами. Известно, что такое платье стоит на сайте бренда более 700 евро. На фотографии Иванка Трамп появилась боком глядя в окно с удивительной панорамой небоскребов.

Блондинка распустила волосы, нанесла безупречный макияж и довершила look бриллиантовыми пусетами.



Стильный образ Иванки Трамп / Фото из инстаграма знаменитости

Платье от Марианны Сенчиной в марте надевала известная знаменитость Хлои Кардашян. 39-летняя американская звезда сериала "Семейство Кардашян" надела невероятно красивое платье в сиреневом цвете за 30 тысяч гривен.

Что известно о бренде Marianna Senchina

Бренд основан в 2015 году дизайнером из Бурштына, что на Франковщине. Эстетикой марки является сочетание элементов образов разных эпох. Изящная женственность - суть каждой коллекций. Наряды подчеркивают фирменные элементы: принт в горошек, оборки, банты и вырезы.