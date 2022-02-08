Запальна брюнетка потішила свою 1,5 мільйонну аудиторію гарячими світлинами. 28-річна манекенниця змусила своїх підписників зашарітися від нової сукні, яку не кожна дівчина насмілиться приміряти на собі.

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Образ Жизель Олівейри

Колишній ангел білизняного бренду Victoria's Secret любить сексуальні образи, тож часто показує прихильникам цікаві знахідки.

Сексуальна модель постала перед камерою в мінісукні від бренду GOD SAVE QUEENS . Плаття виконане з чорної тканини і прозорої. Сукня створена так, аби вигідно підкреслити талію та бюст та приховати відверті частини тіла.

Жизель зробила ефектні кадри на заході сонця. Вечірнє світло з сонячними променями ідеально підкреслило засмагле тіло манекенниці.

Знаменитість розпустила волосся та зробила на обличчі насичений макіяж. Вона підкреслила повіки бузковими тінями,а губи намалювала коричневою помадою.



Сексуальний аутфіт Жизель Олівейри / Фото з інстаграму моделі

Сексуальний аутфіт Жизель Олівейри / Фото з інстаграму моделі

Які зірки приміряли на собі відверті образи