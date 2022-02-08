Вспыльчивая брюнетка порадовала свою 1,5 миллионную аудиторию горячими фотографиями. 28-летняя манекенщица заставила своих подписчиков покраснеть от нового платья, которое не каждая девушка осмелится примерить на себе.

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Образ Жизель Оливейры

Бывший ангел бельевого бренда Victoria's Secret любит сексуальные образы, поэтому часто показывает поклонникам интересные находки.

Сексуальная модель предстала перед камерой в мини-платье от бренда GOD SAVE QUEENS. Платье выполнено из черной и прозрачной ткани. Платье создано так, чтобы выгодно подчеркнуть талию и бюст и скрыть откровенные части тела.

Жизель сделала эффектные кадры на закате. Вечерний свет с солнечными лучами идеально подчеркнул загорелое тело манекенщицы.

Знаменитость распустила волосы и сделала на лице насыщенный макияж. Она подчеркнула веки сиреневыми тенями, а губы накрасила коричневой помадой.



Сексуальный аутфит Жизель Оливейры / Фото из инстаграма модели



Сексуальный аутфит Жизель Оливейры / Фото из инстаграма модели

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