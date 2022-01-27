Итальянская fashion-блогерша и мама двух детей примерила эффектный топ от украинского дизайнера Яны Станиславской.

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Роскошные блестящие платья уже демонстрировали такие известные инфлюенсеры как Леони Ханне, Тиффани Хсу и Катя Гиоргадзе. Теперь наряд от украинского бренда надела самая популярная блогерша Италии Кьяра Ферраньи.

Звезда соцсетей с 26-миллионной аудиторией в инстаграме создала интересный аутфит на отдыхе в Швейцарии.

Эпатажная блондинка надела на обнаженное тело прозрачный топ с черными страусиными перьями на рукавах. Изделие создано из эластичной ткани и усыпано сотнями кристаллов по всему топу. Стоит такой элемент гардероба на сайте бренда около 12 тысяч гривен.

Образ Кьяра дополнила черными брюками на высокой посадке. Инфлюенсер предстала перед камерой с вьющимися волосами и любимым роскошным макияжем в коричневых тонах. Роскошный образ инфлюенсера дополняли серебристые кольца и браслеты.

Роскошный образ Кьяры Ферраньи / Фото с инстаграма

Роскошный образ Кьяры Ферраньи / Фото с инстаграма

Какие знаменитости выбирают наряды от украинских брендов

Джулианна Мур надела эффектный черный костюм от украинского бренда Sleeper.

"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо надела платье с лифом-ракушкой от украинского бренда Nuè.

Майли Сайрус надела кепи с кристаллами от львовского дизайнера Руслана Багинского.