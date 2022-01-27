Італійська fashion-блогерка та мама двох діток приміряла ефектний топ від української дизайнерки Яни Станіславської.

Цікаво Блейк Лайвлі одягнула на прогулянку антитрендову шапку з помпоном: рідкісні фото

Розкішні блискучі сукні на собі вже демонстрували такі відомі інфлюенсерки як Леоні Ганне, Тіффані Хсу та Катя Гіоргадзе. Тепер виріб вбрання від українського бренду одягнула найпопулярніша блогерка Італії К’яра Ферраньї.

Зірка соцмереж з 26-мільйонною аудиторією в інстаграмі створила цікавий аутфіт на відпочинку у Швейцарії.

Епатажна білявка одягнула на оголене тіло прозорий топ з чорними страусиними пір’ями на рукавах. Виріб створений з еластичної тканини та всипаний сотнями кристалів по всьому топу. Коштує такий елемент гардероба на сайті бренду майже 12 тисяч гривень.

Образ К’яра доповнила чорними штанами на високій посадці. Інфлюенсерка постала перед камерою з кучерявим волоссям та улюбленим розкішним макіяжем в коричневих тонах. Розкішний образ інфлюенсерки доповнювали сріблясті перстні та браслети.



Розкішний образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму



Розкішний образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму

Які знаменитості обирають вбрання від українських брендів

Джуліанна Мур одягнула ефектний чорний костюм від українського бренду Sleeper

"Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо одягнула сукню з ліфом-ракушкою від українського бренду Nuè

Майлі Сайрус одягнула кепі з кристалами від львівського дизайнера Руслана Багінського