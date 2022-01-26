У жовтні 2021 року актор Раян Рейнольдс заявив, що хоче відпочити від зйомок. В мережі подейкують, що він вирішив дати можливість Блейк Лайвлі проявити себе в режисерській сфері діяльності.

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Зірка "Пліткарки" вже зняла кліп на нову пісню Тейлор Свіфт, тож тепер займається новими роботами, поки Раян виховує їхніх трьох доньок: Джейс, Бетті та Інес.

Кілька днів тому подружжя прогулювалося Нью-Йорком в парних синіх образах. Раян Рейнольдс був одягнений в чорну сорочку та темні штани. Його образ доповнювала синя куртка та жовті кеди.

Модниця Блейк Лайвлі також приміряла повсякденний аутфіт. Вона постала перед об’єктивом фотокамери у голубих джинсах та кремових черевиках на шнурівках. 34-річна акторка одягнула зверху об’ємну шубу синього кольору зі штучного хутра.

Свій зимовий образ головна героїня фільму "Вік Адалін" доповнила синьою шапкою зі скандинавським візерунком. В такому головному уборі Блейк виглядає досить мило, хоча багато стилістів зазначають, що такі шапки вже давно не вважаються модними, тому замість виробів з бомбонами краще обирати класичну шапку біні.

На зроблених світлинах Блейк і Раян ніжно трималися за руки. Пара разом вже понад 10 років, втім досі зберігає теплі почуття одне до одного.



Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі прогулялися Нью-Йорком / Фото з інстаграму