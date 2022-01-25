Британська манекенниця запустила влітку власний beauty-бренд Rose Inc. У лінійку увійшла декоративна та доглядова косметика. Тепер Розі представила консилери та відтіночну сироватку, яка покращує колір обличчя.

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Навіть на останніх місяцях вагітності модель не припиняє працювати. Інфолюенсерка показала стильний образ у ролі режисерки.

Розі Гантінгтон-Вайтлі обожнює комфортні і практичні речі, негласно білявку називають "королевою трикотажу", адже у її гардеробі знайдеться чимало стильних костюмів, кардиганів та суконь, які можна носити у всі пори року. Також модель є прихильницею пастельної палітри кольорів.

На своїй сторінці в інстаграмі, за якою стежать 14 мільйонів людей зі всього світу, it-girl продемострувала елегантний стилістичний прийом з трикотажним елементом гардероба, який чудово підійде для зимового періоду.

Розі одягнула бежеву сукню довжини міді на довгий рукав. Стильну сукню модель доповнила обтислими нюдовими чоботами на підборах зі своєї колаборації з італійським брендом Gia.



Зимовий аутфіт Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі