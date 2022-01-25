Британская манекенщица запустила летом собственный beauty-бренд Rose Inc. В линейку вошла декоративная и уходовая косметика. Теперь Рози представила консилеры и оттеночную сыворотку, которая улучшает цвет лица.

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Даже на последних месяцах беременности модель не прекращает работать. Инфлюенсер показала стильный образ в роли режиссера.

Рози Хантингтон-Уайтли обожает комфортные и практичные вещи, негласно блондинку называют "королевой трикотажа", ведь в ее гардеробе найдется немало стильных костюмов, кардиганов и платьев, которые можно носить во все времена года. Также модель является поклонницей пастельной палитры цветов.

На своей странице в инстаграме, за которой следят 14 миллионов человек со всего мира, it-girl продемонстрировала элегантный стилистический прием с трикотажным элементом гардероба, который прекрасно подойдет для зимнего периода.

Рози надела бежевое платье длины миди с длинными рукавами. Стильное платье модель дополнила обтягивающими нюдовыми сапогами на каблуке из своей коллаборации с итальянским брендом Gia.

Зимний аутфит Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели