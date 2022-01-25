Марго Робби является амбасадором бренда Chanel с 2019 года, именно поэтому она прилетела на кутюрный показ, который создала креативный директор Модного дома Виржини Виар.

Обратите внимание Джулианна Мур надела эффектный черный костюм от украинского бренда Sleeper

31-летняя кинозвезда крайне редко посещает светские мероприятия, поэтому ее новый выход всегда привлекает особое внимание поклонников. Для показа Chanel SS22 Марго Робби подобрала очень нежный аутфит.

На fashion-шоу актриса надела бежевое мини-платье и твидовое белоснежное пальто с укороченными рукавами. Изделие украшают четыре кармана и золотистые пуговицы.

Знаменитость дополнила образ белыми короткими сапогами на каблуке и миниатюрной сумкой Chanel на длинной цепочке. На улице ее look дополняла белая защитная маска.

Марго, как всегда, просто распустила волосы и сделала на лице естественный макияж. Актриса примерила на себе пальто из коллекции Chanel весна – лето 2022. Белоснежное пальто – вещь не слишком практичная, впрочем, идеально подходит для изысканных весенних аутфитов.



Редкий выход Марго Робби / Фото из Getty Images