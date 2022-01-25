Марго Роббі є амбасадоркою бренду Chanel з 2019 року, саме тому вона прилетіла на кутюрний показ, який створила креативна директорка Модного будинку Віржіні Віар.

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31-річна кінозірка вкрай рідко відвідує світські заходи, тому її новий вихід завжди привертає особливу увагу прихильників. Для показу Chanel SS22 Марго Роббі підібрала надзвичайно ніжний аутфіт.

На fashion-шоу актриса одягнула бежеву мінісукню та твідове білосніжне пальто з вкороченими рукавами. Виріб прикрашають чотири кишені та золотисті ґудзики.

Знаменитість доповнила образ білими короткими чоботами на підборах та мініатюрною сумкою Chanel на довгому ланцюжку. На вулиці її look доповнювала біла захисна маска.

Марго, як завжди, просто розпустила волосся та зробила на обличчі природний макіяж. Акторка приміряла на собі пальто з колекції Chanel весна – літо 2022. Білосніжне пальто – річ не надто практична, втім ідеально підходить для вишуканих весняних аутфітів.



Рідкісний вихід Марго Роббі / Фото з Getty Images